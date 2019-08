Avacon aus Helmstedt feiert mit 1300 Mitarbeitern und Gästen

Helmstedt. Der Energieversorger Avacon wird 20 Jahre alt. 1300 Mitarbeiter und Gäste werden das am 5. September in Magdeburg feiern.

Der Strom- und Gasnetzbetreiber mit Firmensitz in Helmstedt ist einer der wichtigsten Arbeitgeber im Landkreis – und wird das auf absehbare Zeit auch bleiben. „Wir schätzen den Standort Helmstedt sehr, er ist für uns gesetzt“, sagte am Montag Thorsten von Neubeck, Leiter Kommunikation und Marke bei Avacon. Größere Veränderungen, die die Unternehmenszentrale in Helmstedt betreffen, seien im Jubiläumsjahr nicht in Sicht.

Um Zukunftsthemen wird es bei der großen Geburstagsfeier des Netzbetreibers am Donnerstag, 5. September, im Elbauenpark von Magdeburg gehen. Die Mitarbeiter und einige prominente Gäste aus Politik und Wirtschaft sind dazu eingeladen worden. Prominentester Begriff des Tages dürfte „Wende“ sein. Denn über die Energiewende, die Mobilitätswende und die Wärmewende wolle man beim Ausblick nach vorne sprechen, so Thorsten von Neubeck. Allesamt große Herausforderungen. „Wir wollen uns beim Jubiläum in Magdeburg als moderner Energiedienstleister präsentieren und dazu gehört auch die Frage, welchen Beitrag zum Klimaschutz wir leisten können“, sagte der Leiter der Avacon-Kommunikation.

Als Aufgabenfelder der nächsten Jahre nannte von Neubeck unter anderem die Sektorenkopplung, das ist kurz gesagt die Vernetzung von Energiewirtschaft und Industrie, die Umwandlung von „grünem“ Strom in „grünes“ Gas und den Ausbau des Breitband-Glasfasernetzes. Letzteres sei vor allem auch für dünner besiedelte Räume angedacht. Im Raum Klötze in Sachsen-Anhalt sei Avacon diesbezüglich schon aktiv.

Den Mitarbeitern – insgesamt verfügt Avacon nach eigenen Angaben über rund 1920 Beschäftigte und etwa 180 Auszubildende – wird in Magdeburg ein Bühnenprogramm geboten, das inhaltliche Schwerpunkte setzen wird. Nicht jeder Mitarbeiter aus den zahlreichen Standorten wird freilich teilnehmen können. Bereitschaftsdienste müssen den Betrieb am 5. September aufrecht erhalten.

Als Tochterunternehmen gehören die Avacon Netz GmbH, die Avacon Natur GmbH und die Avacon Connect GmbH zur Avacon AG. Das Netzgebiet reicht von der Nordseeküste bis nach Südhessen und erstreckt sich vor allem über Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Standorte unterhält Avacon unter anderem in Oldenburg, Lüneburg, Salzgitter, Schöningen, Salzwedel und Gardelegen. Das Unternehmen gehört zu 40 Prozent zum Eon-Konzern. Kommunale Aktionäre halten 38,5 Prozent der Anteile an Avacon.