44-Jähriger stiehlt Auto in Königslutter – und wird gefasst

Königslutter. Nachdem er am Mittwochmorgen in Königslutter ein Auto gestohlen hatte, hat die Polizei einen 44-Jährigen an der Autobahn 2 geschnappt.

Dank einer aufmerksamen Autobesitzerin wurde am frühen Mittwochmorgen ein 44 Jahre alter Tatverdächtiger nach einem Diebstahl eines Ford in Königslutter in der Autobahnabfahrt Alleringersleben an der Autobahn 2 in Richtung Berlin festgenommen.

Die Besitzerin aus Königslutter war wach geworden, als ihr Fahrzeug vom Hof gefahren wurde, wie die Polizei mitteilt. Daraufhin hatte sie per Notruf die Polizei verständigt.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor fünf Uhr am Morgen in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Königslutter. Dank der schnellen Reaktion der Besitzerin entdeckte eine Funkstreife der Polizei Helmstedt den Flüchtigen auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin fahrend. Als der Tatverdächtige den Streifenwagen bemerkte, beschleunigte er den Ford auf etwa 200 Kilometer pro Stunde und steuerte das Fahrzeug nach einigen gefährlichen Fahrmanövern in die Ausfahrt Alleringersleben. Hierbei schleuderte er von der Fahrbahn und ließ sich dann um 5.10 Uhr widerstandslos festnehmen. Ein Drogenschnelltest ergab, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen gegen den aus Lipno in Polen stammenden polizeibekannten Mann dauern an.