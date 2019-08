Wendhausener Autoren erklären, wie sich Arbeit verändert

Sven Franke (von links), Geschäftsführerin Nadine Nobile und Gemeindebürgermeister Andreas Busch vor der Windmühle in Wendhausen.

„Wohin entwickelt sich die Arbeitswelt?“ – Mit dieser Frage beschäftigen sich Heerscharen von internen wie externen Beratern, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Lehre heißt. Im Mittelpunkt stünden Digitalisierung, Agilität und eine neue Zusammenarbeitskultur. Ein zentraler Aspekt bleibe meist noch außen vor: das Vergütungsmodell der jeweiligen Organisation.

Die Unternehmer und New-Work-Experten Nadine Nobile und Sven Franke aus Wendhausen sind laut der Mitteilung in ihrem erst kürzlich veröffentlichten Buch dem Thema moderner Entlohnungsmodelle gemeinsam mit ihrer Co-Autorin Stefanie Hornung nachgegangen.

Wer die Zusammenarbeit verändere, wer Führung neu unter den Mitarbeitern verteile und auf Selbstverantwortung setze, lande früher oder später bei der Frage: Passt das Gehaltsmodell noch zur Unternehmenskultur? Bestehende Entlohnungsmodelle seien oft auch aufgrund neuer gesellschaftlicher Rahmenbedingungen nicht mehr zeitgemäß und für nachrückende Generationen nicht mehr attraktiv.

„New Work braucht New Pay!“ – fordern deshalb Sven Franke und Nadine Nobile im Buch „New Pay – Alternative Arbeits- und Entlohnungsmodelle“. Die Autoren umschreiben mit „New Pay“ Prozesse rund um die Entwicklung neuer Gehaltsprozesse in sich dynamisch wandelnden Organisationen. Anhand verschiedener Unternehmensgeschichten erläutern sie, welche Experimente und Lösungsansätze es bereits gibt und welche Herausforderungen und Anforderungen beispielsweise in Sachen Transparenz, Partizipation und Flexibilität dabei auf Organisationen zukommen.

„Ich freue mich, dass Bürger aus der Gemeinde Lehre sich mit einem solchen interessanten aber auch schwierigem Thema auseinandersetzen und darüber dieses Buch geschrieben haben“, sagt Bürgermeister Andreas Busch. Für die Gemeinde Lehre haben die Autoren ein Exemplar mit einer Widmung versehen und an Andreas Busch überreicht. Dieses kann in der Bücherei im Rathaus Lehre ausgeliehen werden. red