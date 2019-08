Neue Geräte für Wendhausener Kinderspielplätze

Zwei der drei Wendhausener Kinderspielplätze werden in Kürze neue Spielgeräte erhalten. Ortsratsmitglieder haben am Dienstag die jeweiligen Standorte für die zusätzlichen Geräte festgelegt. So wird auf dem Spielplatz in der Straße „Am Walde“ eine neue Rutsche für Kinder unter drei Jahren aufgebaut....