Bergmannsverein Süpplingen feiert 125-jähriges Bestehen

Süpplingen. Der Bergmannsverein Süpplingen feiert drei Tage lang Jubiläum. Die Resonanz zum Auftakt am Freitagabend ist allerdings verhalten.

125 Jahre Bergmannsverein „Glück auf“ Süpplingen – das wurde am Wochenende am Nord-Elm, eingebettet in ein Volksfest, groß gefeiert.

Die letzte Kohlegrube nahe Süpplingen wurde im Jahr 1925 geschlossen, doch noch immer besteht im Ort ein Bergmannsverein, der sich in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere der Pflege von Traditionen und Bräuchen verschrieben hat, aber auch bis heute wirkungsvoll an der Stärkung der Dorfgemeinschaft beteiligt ist.

„Eine Kommune, die wirklich Heimat sein will, braucht Menschen, die sich als Nährboden für ein lebendiges Miteinander verstehen. Und diesbezüglich gehen die Mitglieder des Bergmannsvereins immer beispielhaft voran“, stellte Samtgemeindebürgermeister Matthias Lorenz in seinem Grußwort beim Kommers am Freitagabend im leider nur spärlich besetzten Festzelt fest.

Das Süpplinger Bergmannsvereinsjubiläum und Volksfest begann am Freitag mit einem Kaffeenachmittag für Senioren und anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal inklusive eines so genannten Großen Zapfenstreiches unter Mitwirkung des Blasorchesters Blau-Gelb Königslutter und des Spielmannszuges der Feuerwehr Königslutter.

Die Resonanz beim Kommers spiegelt in Teilen die Probleme des Bergmannsvereins wieder – sinkende Mitgliederzahlen und abnehmendes Interesse an den Veranstaltungen. Doch nicht nur die Süpplinger Vereinsmitglieder, auch ihre Mitstreiter in den im Revier verbliebenen Bergmannsvereinen in Esbeck, Frellstedt, Grasleben, Helmstedt, Schöningen und Wolsdorf lassen sich davon nicht abschrecken. Allen geht es um mehr als nur Traditionspflege – es geht auch um die Vermittlung von Werten wie Solidarität, Respekt, Treue, Kameradschaft und Eintracht.

In diesem Sinne überreichte der Süpplinger Gemeindebürgermeister Harald Schulze dem Bergmannsverein eine Ehrenurkunde mit den Worten: „Im Namen der Gemeinde möchte ich dem Bergmannsverein Dank und Anerkennung für den nimmermüden Einsatz für die Dorfgemeinschaft und das Gemeinwohl aussprechen.“

Als einen besonderen Höhepunkt in der jüngeren Geschichte des Bergmannsvereins bezeichnete Matthias Lorenz die Gründung des Spielmannszuges vor 39 Jahren. Bergmannsvereinsvorsitzender Dieter Holste danke den Spielleuten und natürlich auch den anderen Vereinsmitgliedern für deren Einsatzbereitschaft, Treue und Idealismus. „Ohne euch würde es den Bergmannsverein nicht mehr geben“, schloss Holste seine Ausführungen.

Anschließend ehrte der Vorsitzende Simone Becker sowie Martina und Ralf Nothdurft für 30-jährige und Frank Strutz für 40-jährige Mitgliedschaft im Süpplinger Bergmannsverein.

Über den weiteren Verlauf der Feierlichkeiten berichten wir in der Dienstagsausgabe.