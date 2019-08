Lebensretter demonstrieren ihr Können im Helmstedter Waldbad

Die DLRG, Bezirk Braunschweig und Ortsgruppe Helmstedt, hat einen Familientag im Helmstedter Waldbad Birkerteich ausgerichtet, unter anderem mit Übergabe von 50 Schwimmbrettern an das Bad, gesponsort von der Öffentlichen Versicherung.

Helmstedt. Die DLRG richtet im Waldbad Birkerteich in Helmstedt einen Familientag aus. Dabei geht es nicht nur um Spaß sondern auch um ernste Anliegen.

„Seepferdchen reicht nicht!“ Dies war eine der Kern-Botschaften, die die DLRG am Sonntag im Helmstedter Waldbad Birkerteich vermitteln wollte. Spaßig sollte der erste Familientag mit dem Motto „Wir machen Freizeit am Wasser sicher“ aber auch sein, den der Bezirksverband Braunschweig und die Ortsgruppe Helmstedt am Sonntag veranstalteten.

Rettungsvorführungen, Hüpfburg, Spiele für Kinder, alles war angerichtet. Einzig das Wetter wollte nicht hundertprozentig mitspielen, weshalb der große Andrang ausblieb. Die Laune ließen sich Organisatoren und Protagonisten dadurch aber nicht verderben.

Dennoch sollte deutlich werden, wie groß mittlerweile das Problem von Nichtschwimmer-Kindern geworden sei. „Bundesweite Erhebungen zeigen, dass mehr als 60 Prozent der Viertklässler nicht schwimmen können“, machte Gerrit Meisel deutlich, Sprecher des Bezirksverbandes. „Eine erschreckende Zahl.“

Mehrere Aspekte spielten dabei eine Rolle: Die vermehrte Schließung von Schwimmbädern, aber auch die zu geringe Rolle des Schwimmunterrichts im Lehrplan. „Es sind zwei Stunden pro Woche vorgesehen. Wenn die Kinder dann noch eine halbe Stunde zum nächsten Bad gefahren werden müssen, bleibt nicht mehr viel für den Unterricht“, verdeutlichte Gerrit Meisel.

Kritik an der zunächst vorübergehenden Schließung des Büddenstedter Bades übte deshalb der Schatzmeister der Helmstedter Ortsgruppe, Christian Burzlaff. Er nahm dabei auch die Kommune vor der Fusion in die Verantwortung: „Das Schwimmbad wurde vernachlässigt. Die Technik war so veraltet, dass jetzt gar keine andere Wahl mehr blieb“, stellte er fest.

Das Problem aus seiner Sicht sei, dass es sich beim Betrieb von Bädern um freiwillige Leistungen der Kommunen handele, von denen die allermeisten in Sparzwängen steckten. Das müsse sich ändern. Auch deshalb verwiesen Burzlaff und Meisel auf die noch laufende Online-Petition der DLRG „Rettet die Bäder!“. Diese wurde bisher mehr als 59.000 Mal unterzeichnet.

Zum Thema Nichtschwimmer wies der Schatzmeister aus der Praxis heraus noch auf ein weiteres Problem hin: „Viele Flüchtlinge können nicht schwimmen, weil sie es in ihren Herkunftsländern nicht gelernt haben.“ Erst vor einigen Tagen habe er jemanden deshalb aus dem Becken ziehen müssen.

Im Waldbad hilft die DLRG unterstützend bei den Aufsichten, wenn die Besucherzahlen so hoch sind, dass das Bad­team dies nicht mehr alleine leisten kann. In dieser Saison seien das schon mehr als 100 Stunden Einsatz gewesen.

Es ist ehrenamtlicher Einsatz, den die DLRG nicht nur für Aufsichten bringt. „Ich mag gar nicht auflisten, wieviele Stunden man im und mit dem Verein verbringt, es ist sehr zeitintensiv“, sagte Ortsgruppenvorsitzender Rainer Ketzler, während im Becken einige Mitglieder verschiedene Rettungstechniken demonstrierten. Etwa 320 Mitglieder zählt die DLRG-Ortsgruppe Helmstedt derzeit. Es sei zum Glück wieder ein stetiger Anstieg nach dem „absoluten Tiefpunkt vor sechs Jahren mit nur noch 245 Mitgliedern“.