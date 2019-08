Besondere Umstände für Büddenstedts Bürgerfrühstück

Büddenstedt. Aufgrund des Wetters wird das Bürgerfrühstück in Büddenstedt spontan in ein Restaurant verlegt. Einige trotzen dem Wetter aber doch.

Zum dritten Mal lud der Ortsrat Büddenstedt die Bürger zum Bürgerfrühstück ein. Doch anders als in den Jahren zuvor frühstückten an diesem Sonntagmorgen lediglich drei Familien auf der Wiese am Rathaus unter freiem Himmel. Was war da los?

Wer gen Himmel schaute, der konnte sich eine Erklärung fast schon denken. Aufgrund der dunklen Wolken und der schlechten Wetterprognose hatte der Ortsrat das diesjährige Bürgerfrühstück dank des Angebotes des Betreibers des Restaurants Syrtaki in die Gasträume verlegt. „Der Wirt hatte uns diese Möglichkeit angeboten, die wir nur allzu gern in Anspruch genommen haben“, sagte der stellvertretende Ortsbürgermeister Michael Klinghardt und adressierte seinen Dank an den Restaurantbetreiber.

Und so tummelten sich über 60 Bürger in dem vorderen Gaststättenbereich und ließen sich, was an sich bei einem Restaurantbesuch natürlich äußerst ungewöhnlich ist, ihre mitgebrachten Leckereien schmecken. Kaffee und Tee sowie frische Brötchen spendierte der Ortsrat aus Ortsratsmitteln. Zuzüglich der zehn Besucher, die es sich auf der Wiese zum Frühstücken gemütlich gemacht hatten, besuchten in diesem Jahr über 70 Büddenstedter das Bürgerfrühstück.

Es wären wohl mehr gewesen, wenn die Wetterlage nicht so ungewiss gewesen wäre, spekulierte Klinghardt, der sich dennoch im Hinblick auf die Resonanz sehr zufrieden zeigte. Ein bisschen schade sei es jedoch schon, dass nicht alle gemeinsam frühstücken würden, merkten einige Besucher am Ende noch an. „Vielleicht hält sich ja das Wetter und die Veranstaltung verlagert sich später doch noch nach draußen“, hoffte ein Besucher. Und vielleicht würde man dann sogar aus dem Frühstück spontan ein Brunch machen. So wie im letzten Jahr, als zu späterer Stunde sogar noch der Grill angeschmissen wurde.