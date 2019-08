Bernd Giere blüht auf unter Menschen

Bernd Giere ist im Ehrenamt ein wahres Multitalent - Musiker, Geschichtenerzähler, Bildarchivar und auch Leiter einer Seniorengruppe. Und nun können unsere Leser den 74-Jährigen zum Helmstedter des Jahres wählen.

Der gebürtige Helmstedter ist Zeit seines Erwachsenenlebens ehrenamtlich aktiv. Sich für andere Menschen einzusetzen, ihnen Freude zu bereiten, ist Bernd Giere ein inneres Bedürfnis. Als junger Erwachsener, als Leiter einer Jugendgruppe der Stephani-Kirchengemeinde, hat der pensionierte Lehrer zudem erfahren, dass es ihm Freude bereitet, Verantwortung zu übernehmen.

Heute erklärt Giere, dass es nichts Schöneres für ihn gebe, als positive Rückmeldungen zu erhalten. „Wenn ich Seniorengruppen mit Gesang unterhalte, Geschichten aus dem alten Helmstedt erzähle oder einen Bildvortrag zeige und dann in glückliche Gesichter schaue und merke, wie den Menschen das Herz aufgeht, dann bin ich zufrieden“, berichtet Giere.

Vielen Helmstedtern und Menschen der Region ist Giere insbesondere als Gründungsmitglied der Kultband Beat-nicks bekannt. Die Weihnachtskonzerte der Beat-nicks im Schützenhaus gelten als legendär. „Die sind nun Geschichte und waren vor allem als große alljährliche Wiedersehensfeier so beliebt“, betont Giere.

Grundsätzliches, quasi die Handwerkstechniken zum ehrenamtlichen Engagement, erhielt Giere während seiner Rieseberger Epoche vermittelt. Im Lutteraner Ortsteil war Giere zwischen den Jahren 1978 und 1996 Kirchen- und Sportvereinsvorstand, Ortsvorsteher, Gründer der bis heute aktiven Rieseberger Seniorengruppe und Miterrichter des ersten örtlichen Sportheims.

„Wichtig für mein Leben waren und sind die Musik und die Kommunikation, der Grundwert der Bescheidenheit sowie meine Arbeit mit beeinträchtigten Kindern, die eine natürliche Dankbarkeit ausstrahlen“, erklärt Giere, der in einem neuen Projekt Demenzkranken demnächst alte Bilder und Lieder im Mehrgenerationenhaus am Triftweg in Helmstedt präsentieren wird.

Seit dem Jahr 1991 tourt Giere gemeinsam mit Andreas Witlake durch den Landkreis und gibt Konzerte mit Kinderliedern von Rolf Zuckowski. „Die Kinderschiene wollen wir nun langsam verlassen und Lebenslieder für Erwachsene vortragen“, berichtet Giere. „Es gibt wunderbare Songs von Reinhard Mey, Udo Jürgens oder John Lennon, die viel vom Leben erzählen und die vor allem unser Miteinander thematisieren“, führt der überaus rüstige Mittsiebziger aus.

So ganz nebenbei arbeitet Giere an seinem vierten Bildband mit dem Arbeitstitel „Geschäfte in Helmstedt“. Bernd Giere bleibt also im „Unruhestand“.