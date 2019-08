Kein neues Baugebiet in Volkmarsdorf

Die Samtgemeinde Velpke wächst, und das in allen Mitgliedsgemeinden, nur nicht in allen Ortsteilen, denn: In Volkmarsdorf ist der Traum von einem weiteren Baugebiet vorerst geplatzt. Der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Energie der Gemeinde Groß Twülpstedt hob in seiner jüngsten Sitzung am...