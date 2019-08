Die Kohle geht, und „Kohle“ kommt – nach Helmstedt

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat am Donnerstag den Entwurf für das „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ an die weiteren Ministerien und Länder zur Beratung verschickt. Demnach sichert der Bund dem Landkreis Helmstedt zur Bewältigung des Strukturwandels Förderungen in Höhe von...