Tödlicher Unfall auf A2 mit Sattelzug: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2, bei dem am frühen Donnerstagmorgen ein Mann tödlich und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 02.47 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover im Kreuz Wolfsburg/Königslutter im Übergang zur A39 in Fahrtrichtung Braunschweig.

Zwei Schwerverletzte, ein Toter

Hier kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Wie Stefan Weinmeister, Pressesprecher der Polizei Braunschweig, mitteilte, habe der 46-jährige Fahrer eines Sattelzugs gegen 3 Uhr in Fahrtrichtung Hannover auf die Autobahn 39 in Richtung Braunschweig wechseln wollen. Dabei übersah er beim Spurwechsel ein heranfahrendes Auto. Das Auto, in dem drei Männer saßen, fuhr auf den Sattelzug auf und überschlug sich anschließend. Der 20-jährige Beifahrer aus dem Auto überlebte den Unfall nicht und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 20-jährige Fahrer und ein dritter, 23-jähriger Autoinsasse wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Die Polizei bittet um Hinweise

Zur Erforschung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen, der die Unfallspuren untersuchte. Zusätzlich bittet die Autobahnpolizei alle Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich beim Autobahnkommissariat unter der Telefonnummer 0531/476-3715 zu melden.