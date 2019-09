Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Velpke messen sich

Die Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Velpke haben sich zur Funk- und Fahrübung getroffen. An der diesjährigen Veranstaltung nahmen insgesamt 80 Feuerwehrleute aus zehn Ortsfeuerwehren teil.

Nach der Anmeldung und Begrüßung in Papenrode erhielten die Fahrzeugbesatzungen ihre ersten Koordinaten. Nachdem die Koordinaten mit Hilfe der Waldbrandeinsatzkarten entschlüsselt wurden, konnte das Ziel angefahren werden. Erreichte die Gruppe das Ziel, wurde Meldung bei der Übungsleitung gemacht und mit dem Lösen der Aufgabe begonnen. Nach Erledigung der Aufgabe wurde bei der Übungsleitung die nächste Koordinate erfragt und angefahren.

Insgesamt fünf Stationen galt es zu bewältigen. So mussten die Teilnehmer in Groß Sisbeck Overalls anziehen und versuchen, eine Leine durch die Hosenbeine und Ärmel zu ziehen. In Klein Sisbeck wurde es für die Teilnehmer recht feucht. Über einen aufgestellten Sichtschutz mussten mit Wasser getränkte Schwämme geworfen werden, die auf der anderen Seite gefangen und in einem Eimer ausgewrungen werden mussten. Nervenkitzel versprach der Posten in Mackendorf. Hier mussten sich die Teilnehmer innerhalb von 15 Minuten durch einen „Escape Room“ kämpfen.

Schweißtreibend wurde es bei dem Posten in Grafhorst. Ein Rundballen aus Stroh sollte über eine Distanz von 80 Metern gerollt werden. Dabei mussten drei Teilnehmer den Rundballen 40 Meter hin und drei Teilnehmer den Rundballen 40 Meter wieder zurück ins Ziel rollen.

In Meinkot mussten vier Teilnehmer gefüllte Wasserballons mit Eimern auffangen. Die Ballons wurden mittels einer Wasserbombenschleuder abgeschossen. Weitere Punkte konnten sich die Gruppen bei der Fahrzeug Kontrolle ergattern. Wer Fahrzeug, Mannschaft und Gerät in einwandfreiem Zustand vorstellte konnte 75 Punkte zusätzlich mitnehmen. Von den Teilnehmern gab es durchweg nur positives Feedback. Über den Zusammenhalt der Brandschützer freuten sich der Vorsitzende des Ausschusses für Feuerwehren und Gefahren Manuel Skokalski und Bürgermeisterin der Gemeinde Groß Twülpstedt Heike Teuber.

Nach der abgeschlossenen Auswertung konnte die Siegerehrung um 17.30 Uhr durchgeführt werden. Die Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehr Velpke hatten die Nase vorn und erhielten die Goldmedaille, gefolgt von Papenrode und Klein Sisbeck.