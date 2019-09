Wolsdorfer Jugendfeuerwehr feiert Geburtstag – mit 400 Gästen

Die Jugendfeuerwehr Wolsdorf feiert ihren 20. Geburtstag. Ein umfangreiches Programm wurde den Besuchern auf dem Wolsdorfer Schulhof und dem Festplatz geboten. Etwa 400 Gäste nutzten die Gelegenheit, um sich über die Jugendarbeit der Wolsdorfer Feuerwehr zu informieren.

Ebenfalls vor Ort war das Technische Hilfswerk aus Helmstedt und Schöningen, der Arbeiter Samariterbund (ASB) , die Polizei und die Feuerwehr Helmstedt, die zahlreiche Einsatzfahrzeuge repräsentierten. Mit dabei waren zahlreiche Jugendfeuerwehren aus den benachbarten Orten. Die Kleineren der Besucher konnten sich in einer großen Hüpfburg austoben, die vom ASB gestellt wurde. Mit der Drehleiter der Helmstedter Feuerwehr konnten einige der Besucher einen Blick aus 30 Metern Höhe über Wolsdorf und Umgebung richten.

Die Jugendfeuerwehr Wolsdorf konnte auch Vertreter der örtlichen Vereine und der Nachbarwehren, Ortsbürgermeisterin Sabine Siegmund, Samtgemeindebürgermeister Matthias Lorenz, Landtagsabgeordneter Jörn Domeier, als Vertreter vom Samtgemeindebrandmeister Nord-Elm Andreas Gronde aus Warberg und Kreisbrandmeister Olaf Kapke als Gäste begrüßen.

Aktuell hat die Jugendfeuerwehr 13 Mitglieder im Alter von 10 bis 16 Jahren. Diese Gruppe zeigte in zwei Vorführungen ihr Können in Form eines Löscheinsatzes mit drei C-Rohren. Ab einem Alter von 16 Jahre werden die Jugendlichen in die Einsatzabteilung als Aktive übernommen. Durch die kontinuierliche Arbeit der letzten 20 Jahre konnte so die Zahl der Wolsdorfer Einsatzkräfte auf über 50 gesteigert werden, teilt die Feuerwehr mit. Diese Einsatzstärke wirkte sich bei den letzen Einsätzen positiv aus, weil auch zu schlechten Zeiten immer genügend Feuerwehrleute mit voller Fahrzeugbesatzung ausrücken konnten, heißt es weiter.

Kinder und Jugendliche aus Wolsdorf im Alter von sechs bis zehn Jahren, die Lust am Mitmachen haben, sind willkommen und werden in die Kinderfeuerwehr „Wolsdorfer Minilöscher“ übernommen. Im Alter von 10 bis 16 Jahren erfolgt die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr Wolsdorf. Sie treffen sich an Montagen um 17.30 Uhr am neuen Feuerwehrgerätehaus Wolsdorf.