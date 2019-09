Velpke feiert am Wochenende den Sommer

Exakt um 19 Uhr beginnt am Freitag die dritte Auflage des Velpker Sommerfestes auf dem Parkplatz neben der Galerie Velpke am Weideweg. Bis Sonntagnachmittag ist das für ein Wochenende lang die Partymeile der Gemeinde. In einem Pressetermin versprach Initiator und Hauptorganisator Tom Rauschhardt...