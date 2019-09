33-Jähriger aus Schöningen fährt seit 3 Jahren ohne Führerschein

Schöningen. Zudem fasste die Polizei einen berauschten 17-Jährigen in Schöningen und einen anderen Mann ohne Führerschein.

Zwei Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und ein berauschter 17 Jahre alter Mofa-Fahrer aus Helmstedt wurden am späten Mittwochnachmittag bei Verkehrskontrollen in Schöningen aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizei fiel um kurz nach 17 Uhr der 17-jährige Helmstedter auf der Hauptstraße in Esbeck auf, als ein Drogenschnelltest positiv auf THC, dem Wirkstoff aus Cannabisprodukten, verlief.

Zusätzlich muss sich der Mofa-Fahrer auch wegen Drogenbesitz rechtfertigen.

33-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Wenig später wurde ein 33-jähriger Renault-Fahrer aus Schöningen in der Straße Westendorf überprüft. Hierbei zeigte sich, dass der 33-Jährige schon seit drei Jahren ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Zuletzt kontrollierten Polizisten um 18.35 Uhr auf der Wilhelmstraße einen VW Caddy, dessen 34-jähriger Fahrer aus dem Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt ebenfalls ohne Führerschein am Steuer seines Fahrzeugs war. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.