In Schöningen wird nach Ideen für den „Schichtwechsel“ gesucht

Der Strukturwandel in den vier deutschen Braunkohlegebieten Helmstedter Revier, Rheinisches Revier, Mitteldeutsches und Lausitzer Revier steht im Mittelpunkt einer zweitägigen Fachtagung in Schöningen. Rund 60 Teilnehmer und Referenten diskutierten am Dienstag im Herzoginnensaal des Schlosses unter dem Motto „Schichtwechsel – die Zukunft der Braunkohlereviere gestalten“ über bestehende und teils bereits umgesetzte Ideen für den...