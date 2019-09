Schöningen. Nach Eingang der Einbruchsmeldung waren erste Einsatzbeamte so schnell am Tatort, dass die Täter noch vor Ort festgenommen worden konnten.

Polizei schnappt Einbrecher am Tatort in Schöningen

Die Polizei Schöningen hat am Samstagmorgen kurz nach dem Einbruch in eine Schule einen 34 Jahre alten Tatverdächtiger festgenommen. Sein 31-jähriger Komplize wurde ebenfalls ermittelt. Nach Eingang der Einbruchsmeldung waren erste Einsatzbeamte so schnell am Tatort in der Elmstraße, dass die Täter noch beim Verlassen des Schulgeländes beobachtet wurden.

Polizei erkennt Komplizen

Während der 34-Jährige im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifenwagen aus Königslutter und Helmstedt sowie Diensthundeführern nur Minuten später festgenommen wurde, erkannten Einsatzkräfte seinen flüchtigen Komplizen als einen einschlägig polizeibekannten 31-jährigen Tatverdächtigen wieder.

Noch im Laufe des Samstags wurde der 31-Jährige wegen fehlender Haftgründe entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.