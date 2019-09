Sally Perel stellt sich Fragen von Helmstedter Schülern

Der in Peine geborene und in Israel lebende Schriftsteller Sally Perel (94) kommt zu einem Zeit-zeugen-Gespräch in das Roxy-Kino nach Helmstedt. Am Donnerstag, 26. September, wird der jüdische Autor Helmstedter Schülern der Berufsbildenden Schulen (BBS) und des Gymnasiums Julianum aus seinem Buch...