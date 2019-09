Strom-Offensive im Grafhorster Rat

Ob er damit durch die politischen Gremien seiner Gemeinde kommt? Der parteilose Ratsherr Johannes Götz hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Grafhorst gleich drei Anträge gestellt. Er möchte eine Ladesäule für Elektroautos einrichten, die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) ändern und verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Straße „Im Winkel“ erreichen. Alle drei Anträge schickte der Rat zur Bearbeitung in die Ausschüsse. Über...