Das Helmstedter Bergbaurevier gestern und heute

Das Sommerprogramm des ADAC-Ortsclubs Helmstedt umfasste technische Informationen, fröhliche Treffen, Ausstellung der Oldtimer in Emmerstedt, einen PR-Stand beim Altstadtfest und endete mit einer bezaubernden Planwagenfahrt, wie der ADAC-Ortsclub mitteilt. Was sich erst nur als gemütliche Kutschfahrt anließ, war eine interessante Exkursion durch das bereits umfangreich renaturierte Helmstedter Bergbaurevier.

Auf dem Weg zum Lappwaldsee versuchte die Gruppe sich zu orientieren: Wo stand die Runstedter Mühle, wie verlief damals die Straße? Das neu entstandene Wegenetz ist gut beschildert. Es gibt bereits Rad- und Wanderkarten vom Naturpark Elm-Lappwald, um Infos, Rastplätze und Sehenswertes zu finden. Nach einem Halt am Petersberg mit guter Sicht über den See und über die zerklüftete Böschung, die an manchen Stellen wie eine Mondlandschaft anmutet, traten die beiden Pferde gemächlich den Rückweg an.

Es wurde gerätselt: Was mag das für eine Brücke sein? Die ehemalige Eisenbahnlinie? Wo liegt der

Eizsee? Tatsächlich dann ein Hinweisschild zu dem kleinen See, und für einen Moment ein Blick auf die Wasserfläche.

Es ist doch recht komfortabel, so vom Wagen herab über die junge Landschaft zu schauen. Beim Abendessen im Waldfrieden Esbeck wurden Erinnerungen ausgetauscht und man dachte zurück an die Jahre, in denen die quietschenden Geräusche vom Tagebau in die abendliche Stille drangen. Als die Wäsche auf der Leine so manches Mal nicht mehr weiß war, als der Schnee im Frühling in kleine schwarze Häufchen zusammenschmolz. Als graue Metall-Tonnen mit grauer Asche zur Abfuhr an die Straße gestellt wurden. All das gehörte zum Begriff Heimat der Anwohner. Es ist einer grünen Landschaft gewichen. red