Kampf dem Klimawandel – IGS Helmstedt zeigt Flagge

Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Giordano Bruno in Helmstedt macht ihrer soeben wieder verliehenen Auszeichnung als Umweltschule alle Ehre. Anlässlich des Weltklimatags und des globalen Streiktags, begangen vornehmlich von Schülern am vergangenen Freitag, haben Mädchen und Jungen der IGS zig Protestplakate entworfen. Diese hängen nun hinter den Fenstern der imposanten Vorderfront des Schulgebäudes an der Schulstraße. Rund zwei...