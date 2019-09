Caritas Helmstedt sieht frühe Hilfen als Aufgabenschwerpunkt

Seit Januar 2019 organisiert sich der Caritasverband für den Landkreis Helmstedt als eigenständiger Verein. Zu den Aufgabenbereichen der Caritas im Landkreis gehören die Allgemeine Lebens- und Sozialberatung, die Schwangeren- und Familienberatung, die Familien-

hebammenzentrale, die ehrenamtliche Erwerbslosenberatungsstelle, die Ehrenamtskoordination sowie die Geschäftsführung des Seniorenstützpunktes Helmstedt.

Ein Schwerpunkt der Arbeit soll künftig in den Frühen Hilfen liegen. Wenn Unterstützungsbedarf von neuen Erdenbürgern und ihrer Familien frühzeitig erkannt und angegangen werde, gelinge der Start ins Leben besser. Je früher Hilfen einsetzten, heißt es in der Mitteilung, umso erfolgreicher werde sich ein Kind entwickeln und umso stabiler seien die Rahmenbedingungen für ein gesundes Aufwachsen und eine gelingende Integration in die Gesellschaft.