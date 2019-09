Helmstedter Unitage stellen die Frage: Wie nah ist Weimar?

Es war nur gut eine Stunde, in der am Freitagabend Reden zur Eröffnung der 25. Helmstedter Universitätstage im Juleum gehalten wurden. Doch die Beiträge hatten es – genau wie die Rednerliste – in sich: So war der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil gern der Einladung gefolgt, und zwar nicht nur, um somit dieses Jubiläum zu würdigen. Nein, das diesmal gewählte Thema sei ein sehr spannendes. Und Stephan Weil hatte viel dazu...