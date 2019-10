Verfolgungsjagd Richtung Büddenstedt – Fahrer ohne Führerschein

Helmstedt. Der Fahrer wollte die Schöninger Polizei mit einer List austricksen, aber die Beamten entdeckten ihn in Büddenstedt...

Ein 43 Jahre alter Mazda-Fahrer aus Helmstedt hat auf der K 63 in der Nacht zum Freitag versucht eine Funkstreife der Schöninger Polizei abzuhängen. Der Grund: Er hat keinen Führerschein. Die Verfolgungsjagd endete in Büddenstedt, als er das Licht an seinem Auto ausschaltete.

Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten gegen 22.45 Uhr auf den Mann aufmerksam, weil er stark beschleunigte, als er die Funkstreife sah. Um die Polizisten abzuhängen, bog er in das Wohngebiet Westendorf ab und schaltete das Licht an seinem Fahrzeug aus. Allerdings verriet er sich durch das kurzfristige Aufleuchten der Bremsleuchten.

Polizei verfolgt drei Vergehen

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein vorweisen konnte. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Weiterhin stellt in diesem Fall auch das Ausschalten der Beleuchtung ein Vergehen dar, welches geahndet wird.

Gegen die Halterin des Mazda wird laut der Polizei ebenfalls wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, weil der Verdacht besteht, dass sie ihr Auto einer ungeeigneten Person überlassen hat.

Weiterer Fahrer fährt mit 0,62 Promille

Im weiteren Verlauf der Nacht kontrollierte die Polizei auf der Marienstraße in Schöningen einen 37 Jahre alten Auto-Fahrer aus der Samstgemeide Nord-Elm. Die Beamten nahmen bei ihm leichten Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille.

Laut der Polizei droht dem Mann nun ein Bußgeld von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat. Sein Fahrzeug musste er stehen lassen. red