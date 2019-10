Helmstedter Autor sucht den „Mord-Ort“ von Halle auf

Johann Voß trug am Freitag in Helmstedt eigene Texte gegen Antisemitismus und Fremdenhass vor. Am Sonntag wiederholte er das vor der Synagoge in Halle.

Am Sonntag setzte er sich in sein Auto und machte sich auf den Weg zu dem „Mord-Ort“, wie er den Schauplatz des tödlichen, rassistisch motivierten Anschlags nennt, bei dem zwei Menschen starben. „Ich saß angespannt und zittrig am Steuer und wusste nicht, was mich erwartet“, beschrieb Voß seine Gefühle im Gespräch mit unserer Redaktion. Am Freitag bereits hatte der 68-Jährige in der Helmstedter Kornstraße Gedichte und Texte gegen Antisemitismus und das Vergessen der Gräueltaten an den Juden während des Dritten Reichs vorgetragen. Es herrsche angesichts des Anschlags auf die Synagoge in Halle und der damit verbundenen Morde zwar ein Gefühl der Ohnmacht, doch Sprachlosigkeit dürfe es nicht geben, meinte Voß.

Der Autor verbrachte am Sonntag einige Stunden in der Nähe der Tatorte in Halle. „Ich habe nicht auf die Uhr geschaut“, sagte Voß am Montag. An der Straßenkreuzung nahe der Synagoge hätten Menschen „ein Meer von Blumen, Lichtern und Kerzen“ niedergelegt. Immer wieder sei ein Polizeihubschrauber sehr dicht über der Kreuzung aufgetaucht. „Das war gespenstisch, auch wenn damit signalisiert werden sollte, dass sich die Polizei um Schutz und Beistand bemüht.“

Fragend seien viele Gesichter der Anwesenden gewesen. „70 bis 80 Menschen waren ständig verteilt um die Kreuzung und nach meiner Einschätzung kamen sie aus allen Teilen Deutschlands“, erzählte Voß. Vor der Abfahrt nach Halle habe er sich bei einem befreundeten Musiker eine kompakte Verstärkeranlage mit Mikrofon ausgeliehen, um seine mahnenden Texte in ausreichender Lautstärke vortragen zu können. Doch die Eindrücke vor Ort seien so überwältigend gewesen, dass er auf den Einsatz der Anlage verzichtet habe. Auf das Fotografieren auch.

Voß trug, wie schon in Helmstedt, Gedichte, Lieder und Texte vor, die auf Gesprächen mit Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz basieren. Für eine ganze Weile geschwiegen habe er danach. Schließlich sei im Gespräch mit seiner Lebensgefährtin und seinem Sohn, die ihn nach Halle begleitet hatten, der Gedanke aufgekommen, „ob unser Entsetzen ausreicht?“. Wen erreiche man damit und was bewirke es?

Voß ließ zwei mit Gedichten beschriebene Plakate zurück an der Kreuzung. Seine Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Fremdenhass in Deutschland wird er fortsetzen. Mit der jüdischen Gemeinde in Wolfsburg stehe er in Kontakt. Für November sei eine Begegnung geplant. Vieles in diesen Tagen, so Voß, erinnere ihn an das, was ihm Überlebende des Holocausts erzählt hätten.