Fragen Sie die Schöninger Bürgermeisterkandidaten

Die Bürger der Stadt Schöningen werden am Sonntag, 10. November, ihren neuen Bürgermeister wählen. Vier Tage zuvor können sie die beiden parteilosen Kandidaten, Malte Schneider und Markus Sobotta, mit ihren Fragen löchern: in einem öffentlichen Leserforum unserer Zeitung, das am Mittwoch, 6. November, im Herzoginnensaal des Schöninger Schlosses stattfindet. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr, Eintritt frei. Dem Publikum werden...