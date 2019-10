Königslutter. Das von Freiwilligen an der Haupt- und Realschule in Königslutter angebotene gesunde Frühstück wird eingestellt. Die Auflagen sind zu streng.

Gesundes Frühstück an der HRS Königslutter wird eingestellt

Zu einem relativ überraschenden Ende kommt das freiwillige Angebot des gesunden Frühstücks an der Haupt- und Realschule Königslutter. Dort hatten Freiwillige seit Jahren zweimal im Monat unter anderem belegte Brötchen zu einem Minimalpreis verkauft. Ein auch durch Spenden unterstütztes Projekt.

Der einstige Initiator Helmut Eß, damals Vorsitzender des mittlerweile aufgelösten Vereins Mehrgenerationenhaus, wollte damit kostengünstig Kinder unterstützen, die ohne Frühstück zur Schule kamen. Unterstützung hatte er dabei von einer Gruppe Freiwilliger.

Zuletzt seien das 15 Frauen gewesen, die ob des Endes entrüstet seien, informierte Corinna Wollenhaupt, Geschäftsführerin der Lavie Reha sowie stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins Axon. Axon hatte das Frühstücksangebot nach dem Ende des Vereins Mehrgenerationenhaus im Januar 2018 übernommen.

Begonnen hatte das Ende mit einem Anruf seitens des Landkreises im Mai dieses Jahres. Dort sei man auf das Angebot des Waffelbackens an der Schule gestoßen. Bemängelt worden sei unter anderem der fehlende Vertrag mit dem Schulträger, also dem Landkreis, sowie fehlende Regelungen, berichtete Wollenhaupt. Es folgte ein Schreiben mit den Bedingungen, wie das Frühstück weiter geführt werden könne. „Das war ein Zehn-Punkte-Programm, über das ich erstmal eine Nacht schlafen musste“, erinnert sich Wollenhaupt.

Zu den Bedingungen gehörten unter anderem Brandschutzauflagen, Hygieneauflagen sowie eine Pachtgebühr, wenn die Ware verkauft werde. „Das ist ein ehrenamtliches Angebot, für das wir kein Geld bekommen. Die Ware wird zum Selbstkostenpreis verkauft, ein Käsebrötchen zum Beispiel kostet 25 Cent“, machte die Geschäftsführerin deutlich. Hinzu kam noch folgendes Problem: Das Angebot könne in Konkurrenz zur Cafeteria an der Schule angesehen werden, die möglicherweise sogar Regressforderungen dem Landkreis gegenüber stellen könnte.

Unsere Bitte nach einer Stellungnahme seitens des Landkreises kam Sprecher Andreas Jünemann schriftlich nach. Unter anderem führte er aus, dass die Kooperationsvereinbarung seitens der Schule mit dem Anbieter, also Mehrgenerationenhaus und später Axon, geschlossen worden war – und somit von Anfang an nicht rechtsgültig. Weiter schreibt er: „Ohne Kenntnis dieser Kooperation hatte der Landkreis einen Pachtvertrag zum Betrieb der Cafeteria geschlossen. Da das Frühstück ein geschäftsschädigendes Konkurrenzangebot für die Cafeteria darstellte, war der Weiterbetrieb der Cafeteria bei Aufrechterhaltung des Frühstücksangebotes ernstlich gefährdet. Da die Haupt- und Realschule Königslutter eine Ganztagsschule ist, muss jedoch ein Mittagessen angeboten werden. Dieses Mittagessen wurde von der Cafeteria mitabgedeckt. In Abwägung der Interessen aller Beteiligten ist der Weiterbetrieb der Cafeteria mit Mittagessen für den Landkreis als Schulträger von höchster Priorität.“

Dessen ungeachtet sei versucht worden, das Frühstücksangebot weiterführen zu können. Doch der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung sowie die Einhaltung der Brandschutz- und Hygieneauflagen seien zwingend gewesen. Unter Berücksichtigung des Kosten-/Nutzenfaktors sei Axon nicht bereit gewesen, dies einzuhalten.

Dies bestätigt die stellvertretende Vereinsvorsitzende Corinna Wollenhaupt. „Ich habe volles Verständnis für die Regeln, und ich kann nicht sagen, der Landkreis hat sich nicht bemüht. Einiges von den Auflagen hätten wir erfüllen können, aber eine Pacht wäre unverhältnismäßig gewesen. Und in Konkurrenz zur Cafeteria zu treten ist ja auch nicht der Hintergedanke dieses Angebots“, stellte sie klar.

Mittlerweile ärgere sie sich nicht mehr darüber, finde es aber sehr schade, dass das Angebot nun eingestellt wird. „Das gesellschaftliche Thema, dass Kinder ohne Frühstück in die Schule gehen, besteht ja weiter“, begründet sie. Zudem sei es toll, was die Frauen geleistet hätten.

Auch der Landkreis bedauere, dass das Angebot nicht weitergeführt werden könne und „bedankt sich ausdrücklich bei Axon für das hervorragende ehrenamtliche Engagement“.