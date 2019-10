Polizei Helmstedt ist jetzt auf Facebook unterwegs

Am Donnerstag wurden Marie Fittkau und Domenic Buchheim bei einem Pressetermin als Facebook-Team der Polizei vorgestellt.

„Wir wollen die Bürger besser und schneller informieren und über unsere Arbeit berichten", erklärte Imke Krysta, Leiterin des Polizeikommissariats Helmstedt. Krysta wies ausdrücklich darauf hin, dass auf dem nun geschaffenen Facebook-Account auch Inhalte aus den Bereichen der Kommissariate in Königslutter und Schöningen gepostet werden. „Damit decken wir den gesamten Landkreis ab. Der Account ist als Sprachrohr aller Polizeidienststellen konzipiert.“

Betreut wird der Account von zwei jüngeren Einsatzkräften, der 25-jährigen Marie Fittkau und dem ein Jahr älteren Domenic Buchheim. „Wir haben einen engen Bezug zu derartigen Medien und wir sind beide durch unseren Einsatz im Streifendienst eng am Geschehen", erklärte Marie Fittkau.

Für Domenic Buchheim ist der Schritt zu einer aktiven Internetpräsenz der Polizei unausweichlich. „Das Internet ist über die Smartphones ein fester Bestandteil im Leben vieler Menschen. Das ist ein Thema, dem wir uns widmen müssen", betonte Buchheim.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Accounts sei dessen regionale und lokale Ausrichtung. „Damit kommen wir nah an die Bürger, wir verbreiten Informationen für die Menschen vor Ort", erläuterte Polizeikommissar Buchheim. So werden nun künftig Meldungen zu Verkehrsstaus oder Umleitungen, zu besonderen Gefahrenlagen und Informationen zu Fahndungen oder Personensuchen auf dem Facebook-Account der Helmstedter Polizei veröffentlicht. „Wir haben nun eine zusätzliche Informationsmöglichkeit, von der wir uns eine große Reichweite versprechen. Die bisherige Zusammenarbeit mit den lokalen und regionalen Medien werden wir aber im gewohnten Umfang beibehalten", kündigte Marie Fittkau an.

Auch sollen mittels des Facebook-Accounts Einblicke in den Berufsalltag der unterschiedlichen Polizei-Einsatzkräfte gegeben werden. „Wir werden auch jahreszeitbezogene Meldungen absetzen, beispielsweise jetzt zum Winterhalbjahr zur passenden Autobereifung", informierte Imke Krysta.

Abschließend wiesen die Polizeichefin und das neue, nebenamtlich tätige Social-Media-Duo Fittkau und Buchheim mit Nachdruck darauf hin, dass der Internetkanal keinesfalls für Notrufe gedacht sei. „Wer Hilfe braucht, einen Unfall oder andere Vorkommnisse melden will, der sollte wie bisher unter Ruf 110 mit uns in Kontakt treten."