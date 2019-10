In Rottorf ist bei einem Brand der Heizungsraum eines Einfamilienhauses ausgebrannt.

Rottorf. In Rottorf stand ein Heizungsraum in Flammen. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte im Einsatz

Feuer in Heizungsraum in Rottorf – Rauchmelder warnt Bewohner

Aus bisher unbekannter Ursache ist am Mittwoch in Rottorf (Kreis Helmstedt) in der Hasenwinkelstraße ein Feuer im Heizungsraum eines Einfamilien-Reihenhauses ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Rauchmelder in Rottorf piepte

Der Alarm bei den Feuerwehren ging gegen 17.45 Uhr ein, wie die Einsatzkräfte berichten. Als die Eigentümer nach Hause kamen, hörten Sie einen Rauchmelder piepen, bemerkten Rauch aus dem Heizungsraum und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Raum in Flammen.

Wehren aus Grasleben, Rhode und Helmstedt im Einsatz

Alle Feuerwehren der Samtgemeinde Grasleben sowie die Feuerwehr Rhode, der Rettungsdienst und der Einsatzleitwagen aus Helmstedt rückten aus. Ein Trupp ging unter Atemschutz gegen den Brand vor, im Einsatzverlauf kamen laut Feuerwehr mehrere Trupps zum Einsatz.

70 Einsatzkräfte in Rottorf vor Ort

Während des rund zweieinhalb Stunden langen Einsatzes musste die Durchfahrtstraße in Rottorf voll gesperrt werden. Der rund 30 Quadratmeter große Raum brannte völlig aus. Rund 70 Einsatzkräfte waren mit 11 Fahrzeugen vor Ort. red