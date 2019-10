Mauerfall ist Thema für Projekttag an der IGS Helmstedt

Zum 30. Mal jährt sich am 9. November der Fall der Berliner Mauer. Auch die innerdeutsche Grenze zwischen Marienborn und Helmstedt war plötzlich offen. Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltet die Giordano-Bruno-Gesamtschule in Helmstedt am Freitag, 1. November, einen schulweiten Projekttag. Dabei...