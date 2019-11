Der Spieletreff in Velpke – eine Erfolgsgeschichte

Leises Gemurmel ist aus dem evangelischen Gemeindezentrum in Velpke zu hören. Dabei sind sie im Innern gar nicht wirklich laut. Sie spielen, und das mit ganz viel Spaß, aber auch Konzentration. Immer am ersten Montag im Monat findet in den Räumen der Gemeinde ab 18 Uhr der Velpker Spieletreff...