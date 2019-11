Warberg eröffnet Debatte um Straßenausbau-Beiträge

Als eine von drei Gemeinden in der Samtgemeinde Nord-Elm verfügt Warberg über eine Satzung für Straßenausbaubeiträge. Auch in Süpplingen und Süpplingenburg müssen Anwohner bei Straßensanierungen anteilig zahlen, in Frellstedt, Räbke und Wolsdorf hingegen nicht. Die Entscheidung darüber liegt...