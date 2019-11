Grenzenlos: Die Helmstedt-Tour begann als Expo-Projekt

Um die Überwindung der Deutschen Teilung ging es am Tag vor dem Mauerfall-Jubiläum in der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 Niedersachsen. Im Landesfunkhaus in Hannover unterhielten sich Birgit Wippich, Henning Konrad Otto und Dr. Susan Baumgartl mit Moderatorin Britta von Lucke über den Verein...