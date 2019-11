Grundschule in Velpke? Kein Bedarf

Die Grundschule am See in Groß Twülpstedt wird für 2,75 Millionen Euro saniert und erweitert. So haben es der Schulausschuss und der Verwaltungsausschuss der Samtgemeinde Velpke jeweils einstimmig empfohlen. Diesen Voten wird sich der Samtgemeinderat am 3. Dezember vermutlich auch anschließen. Die Entwicklung der Schülerzahlen macht eine Erweiterung nötig, sagen Verwaltung und Politik. Sie stützen sich dabei auf die Zahl der...