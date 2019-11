Wo sollen in Schöningen neue Krippenplätze entstehen?

Der Neubau einer neuen DRK-Kindertagesstätte im Hopfengarten sowie die Erweiterung der bestehenden DRK-Einrichtung Rumpumpel reiche nicht aus, um den Betreuungsbedarf der U3 und Ü3-Kinder in der Stadt Schöningen mittelfristig zu sichern, hieß es von Henry Bäsecke in der jüngsten Ortsratssitzung in...