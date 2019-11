Einfamilienhaus muss der neuen Sporthalle in Lehre weichen

Um in Flechtorf im nordöstlichen Bereich des Schulhofes eine neue Sporthalle bauen zu können, muss ein dort derzeit stehendes Einfamilienhaus abgetragen werden. Über die diesbezüglichen Kosten und den aktuellen Sachstand zur Planung des neuen Feuerwehr-Gerätehauses in Groß Brunsrode wurde am Donnerstag der Bau- und Planungsausschuss des Gemeinderates informiert. Die neue Flechtorfer Sporthalle soll Teil des angedachten Lerncampus'...