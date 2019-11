Hötensleben – an der Grenze zwischen gestern und morgen

Wie die ganze Welt weiß, fiel am 9. November 1989 die Berliner Mauer. In Hötensleben öffnete sich die Grenze für die Bürger 10 Tage später. Doch am 19. November war es auch für die Hötensleber endlich soweit, den Menschen auf der anderen Seite der Mauer gegenüberzustehen. In Erinnerung an den 30....