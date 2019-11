64-jähriger Helmstedter bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße in Helmstedt brach am Donnerstagabend ein Feuer aus.

Helmstedt. Am Mittwochabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Helmstedt. Ein 64-Jähriger wird von der Feuerwehr mit schweren Brandverletzungen gerettet.

. Ein 64-jähriger Mann ist am Mittwochabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße in Helmstedt bei einem Brand schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Ortsfeuerwehren Helmstedt, Emmerstedt und Barmke um 22.19 Uhr zu dem Brand im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses gerufen.

Mann flüchtete bei Brand in das Schlafzimmer

Der Bewohner der Wohnung flüchtete nach Informationen unserer Zeitung beim Ausbruch des Feuers in das Schlafzimmer. Hier fanden die Einsatzkräfte den 64-Jährigen und retteten ihn mit schweren Verletzungen aus der Wohnung.

Verletzter wird ins Krankenhaus gebracht

Vor Ort behandelten ein Notarzt und zwei Rettungswagen den Verletzten, anschließend wurde er in das Krankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gebracht.

In der Wohnung brannten Einrichtungsgegenstände, teilt die Feuerwehr mit. Ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden. Der Brand selbst sei zügig gelöscht gewesen.

Bewohnerin warnte weitere Nachbarn

Eine Bewohnerin hatte das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte informiert. Außerdem hatte sie alle anderen Bewohner informiert, so dass diese das brennende Haus rechtzeitig verlassen konnten. Die Frau erlitt später einen Schock, als der 64-jährige Verletzte aus der Wohnung geborgen wurde.

Brandursache womöglich Kerzen oder Zigaretten

Als Brandursache gelten nach ersten Erkenntnissen vermutlich Kerzen oder Zigaretten.

Die Bewohner konnten nach der Belüftung des Gebäudes durch die Einsatzkräfte wieder zurück in ihre Wohnungen.