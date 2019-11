„Schuntercabana“ – der neue Treffpunkt in Frellstedt

Einen Platz zum Verweilen und Entspannen, zum Treffen und eine Möglichkeit für Kinder zum Spielen – das alles entsteht gerade in der Mitte von Frellstedt, direkt an der Schunter am Mühlenweg. Am Samstag waren viele fleißige Frellstedter Hände im Einsatz, um aus einer Vision Wirklichkeit werden zu...