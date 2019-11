Unbekannte brechen Autos in Helmstedter Innenstadt auf

Mindestens drei vollendete und ein versuchter PKW-Aufbruch mit erheblichem finanziellen Schaden ereigneten sich am Wochenende in der Helmstedter Innenstadt. Dabei geht die Polizei in allen drei Fällen von einem unmittelbaren Tatzusammenhang aus.

Besonders im Focus der Ermittler ist dabei ein silberner BMW mit Rechtslenker, der in einem Fall in unmittelbarer Tatortnähe beobachtet wurde. Alle Taten lagen im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagmorgen ,9.20 Uhr.

In der Annabergstraße und im Elzweg öffneten die Unbekannten jeweils dort abgestellte Firmenwagen und entwendeten hochwertiges Werkzeug in einem Gesamtwert von 8.000 Euro. Im Pottkuhlenweg wurde am Friedhof bei einem VW Polo am Freitagnachmittag zwischen 14.35 Und 15.08 Uhr die Seitenscheibe zerstört und die darin befindliche Handtasche der Besitzerin mit Bargeld und Personaldokumenten entwendet.

In der Glockenbergstraße wurden die Täter dabei beobachtet, wie sie am Samstagmorgen gegen 5.10 Uhr die Türen eines Mercedes Sprinter gewaltsam öffneten. Als die dunkel gekleideten Ganoven sich beobachtet sahen, flüchteten sie in einem rechtsgelenkten silberfarbenen BMW in Richtung Kantstraße. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich im Laufe des Tages noch weitere Geschädigte melden.

Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem beobachteten silbernen BMW geben können. Hinweise unter (05351) 521-0.