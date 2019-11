Gewalt gegen Frauen auch in Schöningen ein Problem

Gewalt gegen Frauen ist auch in Schöningen und Umgebung ein oftmals unterschätztes Problem. Mittels einer Ausstellung und einer begleitenden Kampagne soll das Thema nun in die Öffentlichkeit getragen werden. Am Montag, dem „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ wurde die Aktion im Schöninger Rathaus gestartet. Allein die Zahlen sollten zum Nachdenken und als Anstoß für Verhaltensänderungen insbesondere in der...