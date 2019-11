10.000 Hektar Wald müssen aufgeforstet werden

Pflanzaktion und Vorstellung des Waldzustandsberichtes 2019 – dazu hatte die niedersächsische Forstministerin Barbara Otte-Kinast am Freitag in den Landesforst bei Warberg eingeladen. Gemeinsam mit Jägern, Förstern und Forstunternehmern aus ganz Niedersachsen pflanzte die CDU-Ministerin auf einer großen Kahlschlagfläche im Elm junge Stieleichen. Ein großer Tross an Medienvertretern begleitete die Ministerin publikumswirksame Aktion....