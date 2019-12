Diebe stehlen in Helmstedt aus Versicherungsbüro Laptops

Unbekannte sind am Wochenende in die Räume eines Versicherungsbüros in der Straße Südertor eingebrochen.

Unbekannte sind am Wochenende in die Räume eines Versicherungsbüros in der Straße Südertor eingebrochen. Dabei entstand laut Mitteilung der Polizei ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr. Ein Angestellter der Versicherungsgesellschaft hatte am Montagmorgen den Einbruch bemerkt. Die Täter gelangten auf die Gebäuderückseite. Hier öffneten sie ein Fenster und stiegen in das Gebäude ein. Sie erbeuteten zwei Laptops und ein Navigationsgerät. Die Polizei hofft darauf, dass die Täter Anwohnern oder Passanten aufgefallen sind. Hinweise an (05351) 521-0. red