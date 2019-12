Heeseberger Rat beschließt einheitliche Abwassergebühr

Einheitliche Gebühren für die Abwasserentsorgung werden in der Samtgemeinde Heeseberg vom 1. Januar 2020 an erhoben. Der Samtgemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend in Twieflingen einstimmig die Satzungen für die Abwasserbeseitigung und -gebühren angepasst. Damit gilt vom nächsten Jahr an für alle Haushalte der Samtgemeinde der Gebührensatz von 4,60 Euro pro Kubikmeter Abwasser, das nun aus allen Ortschaften zentral in der...