Rund 100 Helmstedter Kinder folgen dem Nikolaus

Die Adventszeit steuert in Helmstedt auf ihren Höhepunkt zu. Während der Weihnachtsmarkt sein zweites Wochenende erlebt, zog der Nikolaus samt Gefolge am Freitag durch die Stadt. Kein Wunder: Der Schutzheilige von Myra hatte am 6. Dezember seinen Namenstag; damit verbunden war die angenehme Pflicht, Kinder zu segnen und zu beschenken. Alle Mädchen und Jungen, die ihn beim Umzug von St. Marienberg bis St. Stephani begleiteten und einen...