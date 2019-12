Auffahrunfall sorgt für Vollsperrung der B1 bei Helmstedt

Zu einem Verkehrsunfall, der eine Vollsperrung der Bundesstraße 1 zur Folge hatte, ist es am Freitagabend zwischen Helmstedt und Süpplingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr dort gegen 19.30 Uhr ein 43-jähriger Golf-Fahrer aus dem Kreis Helmstedt in Fahrtrichtung Süpplingen auf den Anhänger eines Traktors auf. Der PKW-Fahrer gab in einer ersten Vernehmung an, dass der Anhänger nicht beleuchtet gewesen sei. Der Traktorfahrer verneinte dies. Der PKW landete im Graben, sein Fahrer kam ins Krankenhaus. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Beschädigt wurden bei der Kollision der PKW und der Anhänger des Traktors. Seit etwa 21 Uhr ist die Bundesstraße 1 wegen der Bergung der demolierten Fahrzeuge laut Polizeiangaben in beiden Richtungen gesperrt. Bis 21 Uhr wurde der Straßenverkehr einspurig am Unfallort vorbeigeleitet. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. red

