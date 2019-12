Beethoven-Konzert im Wohnzimmer bei Grunes in Helmstedt

Bei Familie Grune in Helmstedt dürfte es am Sonntag ab 15 Uhr eng werden. Margit und Axel Absalom Grune haben sich eingelassen auf eine Idee, die bundesweit Veranstaltungen anlässlich des bevorstehenden Beethovenjahrs in ganz unterschiedlicher Form vorsieht. Bei Grune ist es ein Wohnzimmer-Konzert. Zwar steht der 250. Geburtstag des großen Komponisten erst im Jahr 2020 an. Doch eingefleischte Fans und Verehrer können es kaum abwarten....