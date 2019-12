Adventsmusik in Königslutter: Die Domkantorei lässt aufhorchen

Mehr als 100 Menschen hatten sich am 2. Adventssonntag im Kaiserdom in Königslutter zur Adventsmusik der Domkantorei eingefunden, um sich auch in diesem Jahr in die adventliche Stimmung mitnehmen zu lassen. Dieses Mal fand die Adventsmusik unter schwierigen Vorzeichen statt, muss doch die Gemeinde...