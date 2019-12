Stadt Helmstedt erklärt Bürgern Nachteil von Schottergärten

Immer mehr Bürger in Helmstedt und den sechs Ortsteilen finden offenbar Gefallen an Schottergärten. Sie gelten als pflegeleicht und werden darum immer beliebter. Dieser Trend sei auch in Helmstedts Baugebieten festzustellen. „Diese Art der Gartengestaltung schadet allerdings der Artenvielfalt und dem Stadtklima“, erklärt der Erste Stadtrat Henning Konrad Otto. Die Stadt Helmstedt erinnert daher eindringlich alle Grundstückseigentümer,...