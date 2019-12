Welle von Anrufen falscher Polizisten trifft Schöningen

In mindestens 25 Fällen versuchten am Sonntagabend Unbekannte unter dem Vorwand Polizeibeamte zu sein, Informationen über die Vermögensverhältnisse von Schöninger Bürgern zu erfragen. „In allen Fällen fielen die Angerufenen nicht auf die Masche der falschen Polizeibeamten herein, sondern beendeten...